МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в марте составила 0,6% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%, следует из сообщения Росстата.

"В марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2019 года — 101,3% (в марте 2019 года — 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года — 101,8%)", — сообщает ведомство.

В марте в 31 субъекте РФ прирост потребительских цен составил 0,7% и более. Наибольший прирост отмечен в Дагестане — 1,8% и Тульской области — 1,3%, в связи с удорожанием продуктов питания на 2,9% и 1,7% соответственно. В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,8% (с начала года — прирост цен составил 1% и 1,7% соответственно).

Продовольственная инфляция в России в марте в месячном выражении составила 1% после февральских 0,6%, в годовом выражении рост цен на продовольственные товары ускорился до 2,2% с 1,8% в феврале текущего года, говорится в сообщении Росстата.

Без учета плодовоовощной продукции цены на продовольствие в марте выросли на 0,8% к февралю (по сравнению с мартом прошлого года — на 2,7%). Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,5% (в годовом выражении — на 2,5%).

Цены на алкогольные напитки в марте повысились на 0,5% по сравнению с февралем, а к марту 2019 года они увеличились на 1,8%.

Цены на сахар в России в марте увеличились на фоне коронавируса на 13,5% к февралю текущего года, гречка за прошлый месяц подорожала на 6,2%, а макароны — на 2,4%.

Продукты с длительным сроком хранения пользовались в марте повышенным спросом у россиян – их скупали на фоне новостей о распространении коронавируса в ожидании введения режима самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

"В марте среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 23 субъектах — на 16,1% и более. Наибольший рост цен отмечался в Чувашской Республике и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно", — сообщает статистическое ведомство.

В Магаданской области и Якутии сахар, напротив, подешевел — на 1,8% и 1,1% соответственно. "Существенно подорожала крупа гречневая — на 6,2%. В 32 субъектах Российской Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области) цены на нее выросли на 7% и более, заметнее всего в Республике Башкортостан и Алтайском крае — на 13,8% и 13,7% соответственно", — добавляет Росстат.

При этом в Магаданской области гречка подешевела на 2,6%. В целом цены на крупы и бобовые в марте в стране увеличились на 2,9% к февралю.

"Среди прочих продовольственных товаров на 1,8-2,4% стали дороже куры охлажденные и мороженые, мука, макаронные изделия и рис, на 1,1-1,6% — говядина и свинина (кроме бескостного мяса), консервы мясные, рыба живая и охлажденная, соль поваренная, овсяные хлопья "Геркулес", горох и фасоль", — говорится в сообщении.

Куриные яйца в марте выросли в цене на 2,2% по сравнению с февралем, мясо и птица — на 1,1%, подсолнечное масло — на 1%, сливочное масло — на 0,9%, молоко и молочная продукция — на 0,6%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,5%, рыба и пищевые морепродукты — на 0,3%. Одновременно на 0,1-0,3% подешевели мороженая неразделанная рыба, национальные сыры и брынза, пшено, черный перец-горошек и какао.

Чеснок в России в марте подорожал на 8,9% по сравнению с февралем, лимоны — на 7,8%, говорится в сообщении Росстата.

"Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на помидоры выросли на 14,9%, лук репчатый — на 14,1%, морковь — на 9,4%, чеснок — на 8,9%, лимоны — на 7,8%, виноград — на 6,7%, картофель — на 6,1%, капусту белокочанную — на 5,4%, яблоки — на 5,3%", — говорится в сообщении.

При этом огурцы в прошлом месяце подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%. В целом рост цен на плодоовощную продукцию в марте составил 2,5% к февралю.

Начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анна Мирочиненко в понедельник сообщила РИА Новости, что ведомство получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. По ее словам, это удорожание вызвано ограничением поставок из-за рубежа и краткосрочным повышением спроса на эти продукты.