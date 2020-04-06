МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей, 140 из них пойдут на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей, потому что 140 миллиардов — это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

На пособия по безработице в РФ будет направлено 30 миллиардов рублей и порядка 35 миллиардов рублей на измененный порядок оплаты больничных, также заявил Котяков.

"Здесь же, наверное, еще отмечу выплату, которая будет направлена на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости. Это так называемые пособия по безработице. Это порядка 30 миллиардов рублей. И порядка 35 миллиардов рублей будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов ", — сказал он.

По его словам, около 300 тысяч россиян смогут воспользоваться увеличенным пособием по безработице, всего на учете стоят около 720 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей.

"На сегодняшний день в центрах занятости порядка 720 тысяч граждан, которые уже встали на учет, и, по нашим оценкам, даже из тех граждан, которые уже стоят на учете, этим увеличенным пособием сможет воспользоваться около 300 тысяч человек", — сказал Котяков.