МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по сталелитейному сектору РФ до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Мы изменили прогноз на негативный, поскольку ожидаем снижения спроса на сталь на фоне низких цен и слабого промышленного PMI", — пишет агентство.

По данным исследовательской организации Markit, в марте индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале. Значение ниже 50 указывает на спад экономической активности.

По словам Moody's падение индекса сигнализирует о дальнейшем ухудшении ситуации в производственном секторе из-за усиления вспышки коронавируса. В соответствии с этим агентство ожидает падения спроса на сталь.

"В результате снижения прогноза роста ВВП и слабого доверия потребителей мы ожидаем, что спрос на сталь упадет на 3-7% в этом году против нашей предыдущей оценки роста на 1-2%", — отмечается в релизе. В конце марта Moody's ухудшило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2020 году до 0,5% с 1,5% на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Падение спроса на сталь агентство также связывает с падением цен на нефть. Падение цены на российскую Urals оказало негативное влияние на настроения в сфере автомобильного производства.