ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Экономическая активность в Китае начинает восстанавливаться после резкого спада в январе-феврале из-за пандемии коронавируса, считают аналитики МВФ.

"В Китае после резкого сокращения в начале года индекса деловой активности (PMI), сейчас, несмотря на слабый внешний спрос, наблюдается его сдержанное улучшение", — считают аналитики МВФ.

"Восстановление в Китае, хотя и ограниченное, обнадеживает и предполагает, что ограничительные меры могут быть успешны в сдерживании эпидемии и (могут) обеспечить возможность для возобновления экономической активности", — говорится в опубликованном на сайте МВФ мнении экспертов. Между тем они предупреждают, что "остаются вопросы в отношении будущего пандемии, а также нельзя исключить возможность повторного возникновения и распространения вируса в Китае и других странах".

Ранее сообщалось, что более 93% предприятий провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса, уже возобновили работу. На рабочие места вернулись 46,95 миллиона человек, что составляет 66,3% от общего числа занятых. Отдельно в городе Ухань, который стал очагом распространения COVID-19, работу восстановили 85,4% предприятий, на рабочие места вернулись 40,4% сотрудников.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.