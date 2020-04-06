МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен, говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен", — говорится в сообщении. Ведомство указывает, что с 2016 года производство сахара в РФ превышает потребление, в результате производители накопили значительный объем товарных запасов.

В связи с рекордным урожаем сахарной свеклы в 2019 году цена на сахар на внутреннем рынке снизилась на 43% — до минимального значения за 7 лет. "Рост цен сельхозтоваропроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности", — добавляет Минсельхоз.