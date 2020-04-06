МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Минфин России и ЦБ РФ подготовили поправки в законодательство о расширении сферы применения мотивированного суждения на некредитные финансовые организации (НФО), соответствующий документ размещен для публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Одним из способов обеспечения стабильности финансового рынка является сбалансированное ограничение рисков, возникающих в деятельности организаций. Вместе с тем регулирование и надзор, основанные исключительно на жестких, императивных требованиях, не всегда позволяют регулятору и участникам финрынка оперативно реагировать и учитывать изменяющиеся условия, отмечается в пояснительной записке к проекту.

"В этой связи дополнение действующего законодательства подходом, позволяющим Банку России наряду с оценкой соблюдения императивных требований оценивать качественные характеристики деятельности финансовой организации с применением мотивированного суждения, позволит своевременно исключать негативные тенденции и гибко реагировать на возникающие риски. При этом аргументированная профессиональная оценка надзорного органа не является новым институтом, а фактически лежит в основе любого надзорного решения", — поясняют авторы проекта.

Поправки также касаются определения круга связанных лиц. Ввиду многообразия возможных отношений связанности лиц законопроектом предлагается установить признаки связанности лиц нормативным актом ЦБ и наделить регулятора правом при наличии обоснованного предположения принять решение о наличии между лицами отношений связанности.

Кроме того, проектом вводится полномочие ЦБ РФ по установлению индивидуальных предельных значений обязательных нормативов для финорганизаций. Данное полномочие может быть реализовано ЦБ по результатам оценки качества системы управления рисками, ее соответствия характеру совершаемых такой организацией операций, включая определение объема и структуры операций как критериев такой оценки.

В целях соблюдения прав финансовых компаний предусмотренная законопроектом процедура принятия решения на основании мотивированного суждения предполагает активное взаимодействие с НФО. В частности, к ней не могут быть применены меры принуждения без предоставления ей возможности дать свои пояснения в отношении сформулированных ЦБ предположений. В качестве дополнительной гарантии прав финансовой компании законопроектом также предусмотрена процедура досудебного обжалования решений, принятых на основании мотивированного суждения, в комиссию ЦБ РФ.