Добавлена информация о ценах во втором абзаце, комментарии Минсельхоза в пятом-шестом абзацах.

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен, говорится в сообщении министерства.

Росстат в понедельник сообщил, что цены на сахар-песок в России в марте текущего года увеличились на 13,5% к февралю. К декабрю 2019 года сахар в стране подорожал на 11,2%, однако в годовом выражении, по сравнению с мартом прошлого года, цены на него снизились на 22,4%.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен", — говорится в сообщении. Ведомство указывает, что с 2016 года производство сахара в РФ превышает потребление, в результате производители накопили значительный объем товарных запасов.

В связи с рекордным урожаем сахарной свеклы в 2019 году цена на сахар на внутреннем рынке снизилась на 43% — до минимального значения за 7 лет. "Рост цен сельхозтоваропроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности", — добавляет Минсельхоз.

По оперативным данным министерства, по состоянию на 6 апреля средние цены сельскохозяйственных производителей на сахар составили 24,81 рубля за килограмм, что на 26,3% ниже показателя аналогичной даты 2019 года. Рост показателя за неделю составил 1,8%. Объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 сельскохозяйственном году оценивается в 7,55 миллиона тонн, а потребление — на уровне 5,9 миллиона тонн.

"Участники рынка отмечают, что с учетом текущего уровня потребления товарные запасы могут обеспечить внутренний рынок до 2021 года", — сообщает Минсельхоз. Ведомство указывает, что дополнительно стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в сезоне 2020-2021 годов.