МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Проект "доступный интернет", предусматривающий нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам, будет доступен только для пользователей фиксированного интернета, говорится в приказе Минкомсвязи РФ.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Минкомсвязь опубликовала приказ о проведении до 1 июля эксперимента по "доступному интернету", в котором примут участие пять крупнейших операторов связи.

"В рамках проведения эксперимента услуги "доступного интернета" не предоставляются в рамках оказания услуг подвижной радиотелефонной, подвижной спутниковой и подвижной радиосвязи в выделенной сети связи", — говорится в приказе.