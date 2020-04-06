МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии. Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки", — указывается в сообщении.

"Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримое время. Действующим клиентам, испытывающим проблемы с платежами по кредитам по причинам, связанным с пандемией, мы уже в середине апреля предложим программу "Кредитный карантин", в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев", — добавили в пресс-службе.

Сотрудник банка не уточнил, о каких отраслях идет речь.

Правительство России 6 апреля утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. В список наиболее пострадавших отраслей вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Кроме того, кабмин включил в перечень деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес и общественное питание. Также в документ вошли организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, деятельность по организации конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению.