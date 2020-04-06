МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Предыдущая неделя, которая указом президента РФ была объявлена из-за коронавируса нерабочей, обошлась "Камазу" в два миллиарда рублей убытка, рассказал в беседе на телеканале "Россия 24" гендиректор компании Сергей Когогин.

"Одна неделя простоя — два миллиарда рублей убытка. То есть, мы ничем от других не отличаемся. Стоять — это очень дорого, и, конечно, экономика предприятия зашатается, если продолжать это. Каждый день нужно работать и зарабатывать деньги. Мы сегодня это начали делать, и то количество предприятий по нашей стране, которые обеспечивают нас сегодня комплектующими, оно просто гигантское. Это сотни предприятий, которые тоже включились в производственный процесс, которые начали работать и начали зарабатывать деньги", — отметил он.

По словам Когогина, предприятие приступило к работе с соблюдением всех санитарных норм согласно предписаниям Роспотребнадзора, сделано все возможное, чтобы обезопасить работников.

"Мы не можем себе позволить бесконечно стоять — очевидно, что от этого экономика предприятия разрушается. Есть еще и другой фактор — что каждый день на дороги нашей страны выходят сотни тысяч автомобилей "Камаз", которые занимаются доставкой самых необходимых нашим людям грузов. Это продовольственные товары, товары медицинского назначения, коммунальные службы. Для того, чтобы обеспечить их работу, мы должны производить запасные части, комплектующие и, конечно, выпускать новые автомобили", — рассуждает он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 6343 в 80 регионах, всего скончались от болезни 47 человек.