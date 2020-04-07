МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса (COVID-19) и изоляция россиян снизили в марте спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые компании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом губернаторам предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим в регионе. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, в том числе рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос.

По данным сервиса поиска работы Worki, число вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса (HoReCa) с начала года росло, однако в марте темпы роста снизились. В частности, стало меньше вакансий официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков. "Одна из самых популярных линейных позиций "официант" — за последние 3 недели количество вакансий снизилось в 10 раз", — рассказали в компании.

"Интересно, что снижение спроса у соискателей (работодателей — ред.) коснулось и вакансий медсестёр, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на 9% (до 36,1 тысячи рублей в России и 42,3 тысячи рублей в Москве и МО)", — добавил собеседник агентства.

Аналогичная тенденция отмечается на портале HeadHunter. Среди самых непопулярных вакансий в марте оказались: официант, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер.

Ранее в пресс-службе сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка) сообщили РИА Новости, что количество вакансий удаленной работы в марте по сравнению с февралем увеличилось в целом по России на 71%, в Москве — на 25%. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220%.