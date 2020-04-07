МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Три четверти россиян (75%) копит только в рублях, чаще всего сбережения составляют до 300 тысяч рублей, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация побеседовала с более 2 тысячами человек старше 18 лет, с детьми и без, проживающих в крупных городах, включая с населением от 100 до 500 тысяч.

"Подавляющее большинство… (75%) назвали рубли единственной валютой для сбережений. Диверсифицируют накопления, используя и рубли, и иностранную валюту, 23%. Только 2%… заявили, что копят в иностранной валюте", — показали данные.

Среди тех, кто диверсифицирует сбережения, 45% хранит в рублях 30-50% средств, а остальное делит между другими валютами, 37% держат в рублях больше половины сбережений. 18% заявили, что на рубли в их валютной корзине приходится менее трети средств.

При этом больше половины россиян покупали валюту в течение последних двух месяцев, а 9% ждут удачного момент для покупки. Реже других валюту покупали жители Санкт-Петербурга и городов с населением до 500 тысяч человек. Половина опрошенных в ближайшее время планирует купить доллары США, почти 12% — предпочитают евро, 38% респондентов будут покупать и евро, и доллары. Об интересе к другим валютам не заявил никто.

"В текущих условиях доходность приносят накопления в рублях, а валютная часть призвана сохранить их от обесценения. Если вы зарабатываете в рублях и планируете крупные покупки, то имеет смысл держать в национальной валюте 40-50% средств. Около 20% должны быть в свободном доступе на случай непредвиденных расходов", — советует руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

Более 70% россиян копят деньги, чаще всего их сбережения составляют до 300 тысяч рублей, 16% накопили 300-500 тысяч рублей, около 10% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и только у 7,7% опрошенных сбережения превышают 1 миллион рублей. Жители небольших городов реже делают накопления, а общие суммы из сбережений меньше. При этом семьи с детьми откладывают больше денег. Среди них сбережения в размере 300-500 тысяч рублей есть 17,5%, 500 тысяч – 1 миллион рублей — у 11,5%, а больше 1 миллиона рублей накопили почти 9% опрошенных.