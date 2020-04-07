МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Участников fashion-рынка и владельцев торговой недвижимости в России без серьезной поддержки государства ждут разорения на фоне пандемии коронавируса, заявила РИА Новости гендиректор российской консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"В случае отсутствия радикальных мер поддержки со стороны государства всей взаимозависимой цепочке вовлеченных в ритейл компаний, произойдет неизбежное разорение участников данной цепочки: владельцев торговой недвижимости, магазинов-арендаторов, поставщиков-производителей", — сказала Лебсак-Клейманс.

По ее словам, сейчас арендаторам необходимы арендные каникулы, представителям торговой недвижимости — налоговые льготы, а производителям требуется временное обнуление налогов и беспроцентные кредиты.

Для сохранения экономического баланса на период введенного президентом РФ Владимиром Путиным нерабочего апреля меры поддержки по силе и по скорости внедрения должны быть сопоставимы с мерами запретов, подчеркнула эксперт. "Тот факт, что показатель падения рынка будет критически негативным, к сожалению, уже очевиден", — заметила она.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом губернаторам предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим в регионе. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.