МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале 2020 года вырос на 0,3% по сравнению с январем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,9%.

Согласно пересмотренным данным за январь, объем промышленного производства в стране вырос на 3,2% в месячном выражении, а не на 3%, как сообщалось ранее.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в феврале выросло на 0,4% к январю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 1,8%, а потребительских товаров — снизился на 0,3%.