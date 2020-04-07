БЕРЛИН, 7 апр — ПРАЙМ. Индекс ожидания темпов производства немецкой промышленности в марте снизился почти на 23 пункта, это сильнейшее снижение с момента начала измерений в 1991 году, сообщает во вторник исследовательский институт IFO.

"Немецкая промышленность ожидает в ближайшие три месяца серьезное снижение. Индекс ожидания промышленного производства в марте обрушился с плюс 2 до минус 20,8 пункта. Это обрушение сильнейшее с начала опросов в 1991 году", — говорится в пресс-релизе института.

Институт напоминает, что во время мирового финансового кризиса сильнейшее падение в ноябре 2008 года составило 13,3 пункта. "Предположительно, это развитие еще не полное, потому что большинство ответов (участников опроса) пришло до середины марта", — заявил руководитель службы опросов Клайн Вольрабе.

Наиболее пессимистичные ожидания в автопроме, здесь индекс упал с плюс 4,2 до минус 36 пунктов. Производители синтетических материалов и производители машинного оборудования также ожидают серьезного снижения, индексы в этих отраслях упали с плюс 2,9 пунктов до минус 32 и с минус 10 до минус 24, соответственно.

В целом в "негативной" зоне индекс ожиданий оказался у большинства отраслей — химпром, производители электрооборудования, металлургия, транспортное машиностроение, текстильная промышленность, фармацевтика. В "позитивной" зоне, но с серьезным падением остались индексы продовольственного производства (падение с 20 до 3,8) и производства напитков (падение с 27 до 6,4 пунктов).