МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин работает над новым пакетом мер по преодолению последствий коронавируса и находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса, они также охватывают широкий круг решений, включая вопросы о поддержке населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать", — сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия", запись общения есть в распоряжении РИА Новости.

Он высказал надежду, что с этими новыми законодательными инициативами Госдума будет работать так же быстро и профессионально. Премьер поблагодарил парламентариев за оперативную работу по принятию предыдущего пакета законопроектов для реализации президентских инициатив, которые предполагают меры поддержки граждан и экономики, голосование по нему состоялось в минувший вторник.

Встреча с представителями СР прошла в формате видеоконференции. Это уже вторая из серии встреч главы кабмина с думскими фракциями — накануне Мишустин также по видеосвязи побеседовал с руководством КПРФ, обсуждалось, в том числе, развитие агропромышленного комплекса.

"Предстоит нам разговор и с другими фракциями, о чем мы договорились с председателем Государственной Думы. А сегодня я рассчитываю услышать позицию "Справедливой России" относительно и того, на что правительство должно обратить особое внимание в своей работе, какие у вас есть предложения и идеи", — добавил премьер.

"Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса, они также охватывают широкий круг решений, включая меры по поддержке населения и предпринимателей, мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что еще можно сделать. Но и, конечно, мы бы хотели, чтобы с новыми законодательными инициативами Дума работала также быстро и профессионально, потому что этого ждут от нас граждане нашей страны", — добавил Мишустин в ходе встречи с членами фракции "Справедливая Россия".

"Знаю, что ваша фракция много работает по темам совершенствования социальной политики, это одно из ключевых направлений для работы правительства, мы открыты здесь для диалога, для критики в том числе. Особенно, если это конструктивная критика и сопровождается конкретными предложениями", — отметил премьер-министр.

О ЧЕМ ПРОСИТ БИЗНЕС

Большая четверка бизнес-объединений — Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей — в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила признать бизнес во всех сферах пострадавшим от последствий коронавируса и оказать ему поддержку.

"В целях недопущения массового банкротства предприятий, увеличения числа безработных, резкого снижения налоговых поступлений считаем принципиально важным поддержать в это сложное время бизнес страны, предоставив меры срочной государственной поддержки", — пишут главы объединений.

Они указывают, что российские предприниматели активно создавали рабочие места, реализовывали масштабные инвестиционные проекты и добросовестно выплачивали налоги и отчисления за работников.

"С учетом этого предлагаем признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности, с возможным формированием разных групп мер поддержки в зависимости от специфики конкретного сектора экономики или региона", — говорится в письме.