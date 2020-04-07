КИЕВ, 7 апр — ПРАЙМ. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составляли почти 25 миллиардов долларов, сообщила во вторник пресс-служба Национального банка.

По итогам января международные резервы страны составляли 26,3 миллиарда долларов, в феврале они выросли до 26,6 миллиарда.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным составили 24,9237 миллиарда долларов США (в эквиваленте)", — сообщается на сайте.

Отмечается, что после роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года. "Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", — добавили в пресс-службе регулятора.

Ранее Нацбанк заявил о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне коронавируса и "повышения турбулентности" на мировых финансовых и валютных рынках.