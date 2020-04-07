МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-марте 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,1%, до 47,275 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-марте 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 47 274,8 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года практически не изменился (сократился на 0,1%)", — говорится в сообщении.

В марте 2020 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17,171 миллиарда долларов и по сравнению с февралем 2020 года возрос на 8,7%. При этом импорт химической продукции возрос на 14% и составил 3,26 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 11,2%, до 855,2 миллиона долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 5,6% до 2,167 миллиарда долларов. Импорт текстильных изделий и обуви сократился на 11,9% и составил 964,4 миллиона долларов.

В импорте химической продукции в марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 года возросли закупки продукции органической и неорганической химии на 25%, мыла и синтетических моющих средств — на 15,4%, полимеров и каучука — на 13,7%, фармацевтической продукции — на 9,1%, поставки парфюмерно-косметических товаров снизились на 8,7%.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки средств наземного транспорта на 26,5%, железнодорожных локомотивов — на 13,3%, механического оборудования — на 13%, инструментов и оптических аппаратов — на 11,7%, летательных аппаратов — на 2,2%, электрооборудования — на 2,1%. При этом сократились поставки судов и плавучих средств на 12,3%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт мяса и субпродуктов на 35%, растительного масла — на 28,9%, овощей — на 20,3%, молочных продуктов — на 13,3%, сахара — на 8,7%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 5%, зерновых культур — на 0,1%. Вместе с тем сократился ввоз табака на 18,2%, рыбы — на 17,2%, фруктов и орехов — на 8,2%. Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 28,4%, трикотажного полотна — на 17,4%, трикотажной одежды — на 13,9%, текстильной одежды — на 9,1%. При этом возросли поставки химического волокна на 32,9%, готовых текстильных изделий — на 12,2%, химических нитей — на 9,2%, хлопка — на 6,6%, текстильных материалов — на 3%.