МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал финальные дивиденды за 2019 год в размере 557,2 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

"Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2019 года в размере 557,2 рубля на одну обыкновенную акцию (около 7,3 доллара по курсу ЦБ РФ на 7 апреля). Таким образом, на выплату рекомендуется направить 88,2 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов). С учетом промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев 2019 года (в объеме 3,6 миллиарда долларов) общая сумма рекомендованных дивидендов за 2019 год составит 4,8 миллиарда", — сообщает ГМК.

Годовое собрание акционеров назначено на 13 мая, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — 20 апреля. Реестр на получение дивидендов предлагается закрыть по состоянию на 25 мая.

В 2019 году "Норникель" дважды начислял дивиденды — по итогам первого полугодия в объеме 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сумма выплат составила порядка 139,9 миллиарда рублей и за девять месяцев по 604,09 рубля на акцию в сумме на 95,6 миллиарда рублей.

Дивиденды компании по итогам 2018 года были утверждены в размере 792,52 рубля на акцию (порядка 125,4 миллиарда рублей, или 1,939 миллиарда долларов). Промежуточные выплаты за первое полугодие 2018 года составили 776,02 рубля на обыкновенную акцию (сумма — 122,8 миллиарда рублей, или около 1,8 миллиарда долларов).

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158,245 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" Олега Дерипаски (27,82%).