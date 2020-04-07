МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Миллиардер Геннадий Тимченко, совладелец компаний "Сибур" и "Новатэк", пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1,3 миллиарда рублей, сообщает его благотворительный фонд.

Ранее акционеры холдинга USM (основные акционеры Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский) решили направить 2 миллиарда рублей российскому оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса. Один миллиард рублей на поддержку некоммерческих организаций в свете COVID-19 выделил основной акционер "Норникеля" Владимир Потанин, акционеры "Альфа-групп" пообещали отдать свою годовую прибыль инвестиционной компании А1 на борьбу с коронавирусом, а миллиардер Олег Дерипаска оплатил строительство или переоборудование трех инфекционных центров в Братске в Иркутской области.

"Предприниматель и благотворитель Геннадий Тимченко направил более 1,3 миллиарда рублей на борьбу с эпидемией. Закупаются расходные материалы и медицинское оборудование. Фонд Тимченко поддерживает НКО и призывает к умной солидарности, создав коалицию "Забота рядом" для организации помощи на уровне соседских сообществ", — говорится в сообщении фонда.

По его данным, на средства, выделенные Тимченко, идёт закупка медицинского оборудования, в том числе, аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов, а также самых востребованных расходных товаров – масок, перчаток, антисептиков, защитной одежды для врачей и медсестёр, средств для ухода.

Фондом организована поддержка НКО, которые работают с самыми уязвимыми гражданами: пожилыми в домах-интернатах и ПНИ, бездомными, паллиативными больными, многодетными семьями. Среди благотворительных организаций – "Старость в радость", "Вера", "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Ночлежка" и другие.

"Наши основные ресурсы и усилия направлены на оперативную поддержку тех партнёров, которые спасают заболевших, занимаются профилактикой и помогают самым беззащитным. Мы хотим сделать их (партнёров) работу возможной и безопасной, готовы к сотрудничеству и объединению с другими заинтересованными сторонами", — приводятся в сообщении слова Тимченко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 7497 в 81 регионе, всего скончались от болезни 58 человек.