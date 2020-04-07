МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов США намерено запросить Конгресс о выделении дополнительных 200 миллиардов долларов для поддержки малого бизнеса в рамках пакета помощи для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики в связи с распространением COVID-19, который включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, а также отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса.

Как сообщает Washington Post, запрос минфина о выделении дополнительных средств может поступить в конгресс во вторник, однако детали источники газеты не привели.

При этом отмечается, что спрос на поддержку в рамках программы помощи малому бизнесу пока намного выше, чем на другие элементы закона, в том числе страхование безработицы и прямые выплаты частным лицам. Представители малого бизнеса беспокоятся, что поддержки в 350 миллиардов долларов недостаточно, указывает газета.

Кроме мер по поддержке малого бизнеса, закон предусматривает выделение 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 300 миллиардов долларов на прямые выплаты работающим американцам в качестве единовременной поддержки, предусмотрены дополнительные средства выделены на пособия по безработице. Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. Кроме того, 29 миллиардов могут пойти на поддержку пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.