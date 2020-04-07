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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Запасы нефти в мире из-за карантинных мер правительств в связи с пандемией коронавируса и распада сделки ОПЕК+ растут быстрее, чем ожидалось ранее, и в среднем в 2020 году увеличатся на 3,9 миллиона баррелей в сутки — рекордный темп с 1998 года, говорится в среднесрочном ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

В прошлом месяце ведомство впервые заявило о возвращении нефтяных запасов к росту после снижения на 0,2 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Однако тогда предполагалось, что показатель увеличится в 2020 году на 1 миллион баррелей в сутки, теперь же ожидается 3,9 миллиона баррелей в сутки.

"Беспрецедентное падение спроса на нефть в мире, а также разрыв соглашения ОПЕК+… привели к тому, что EIA прогнозирует рост мировых нефтяных запасов, который более чем в 2 раза превышает крупнейший годовой рост запасов (1,8 миллиона баррелей в сутки в 1998 году) за всю 40-летнюю историю наблюдений EIA", — сообщается в докладе.

"EIA полагает, что рост нефтяных запасов будет наиболее динамичным в первом полугодии 2020 года, увеличение составит 5,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, а во втором ускорится до 11,4 миллиона баррелей в сутки в результате ограничений на поездки и резкого сокращения экономической активности", — пишет управление.

"Рост спроса по мере восстановления мировой экономики и замедление роста предложения будут способствовать снижению запасов в четвертом квартале 2020 года. А в 2021 году EIA ожидает снижения запасов на 1,7 миллиона баррелей в сутки", — добавляется в докладе.

Прогноз управления при этом не учитывает возобновления сделки ОПЕК+ и может быть пересмотрен при достижении альянсом новых договоренностей, отмечает EIA. В своих расчетах по спросу, предложению и запасам на нефтяном рынке EIA учитывает сырую нефть, включая промысловый конденсат, заводской конденсат, биотопливо и прочие жидкие углеводороды.