КИЕВ, 7 апр /ПРАЙМ/. ООО "Оператор ГТС Украины" заплатило в первом квартале 2020 года 41,2 миллиона долларов налогов в госбюджет страны, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В первом квартале 2020 года ООО "Оператор ГТС Украины" уплатил в бюджеты всех уровней налогов и сборов в совокупном объеме 1,511 миллиарда гривен (41,2 миллиона долларов — ред.)", — сообщается на сайте компании. Отмечается, что большую часть (85%) составил НДС — 35,2 миллиона долларов, что составляет 2% от общих поступлений по НДС в госбюджет Украины с начала года.

"Оператор ГТС Украины" был зарегистрирован в феврале 2019 года, а по состоянию на июль в компании было переведено более 10 тысяч сотрудников. С 1 января 2020 года, после завершения процесса окончательно отделения от АО "Укртрансгаз" (группа "Нафтогаз"), независимый оператор ГТС начал свою автономную деятельность по европейским стандартам. Это было одним из ключевых условий для продолжения транзита газа из РФ в Европу через украинскую территорию с 1 января.

Компания в начале апреля сообщала, что в первом квартале осуществила транзит 11,1 миллиарда кубометров газа в страны ЕС и Молдавию — это на 53% меньше аналогичного периода 2019 года. Она также информировала, что Украина в первом квартале увеличила импорт газа из ЕС для собственных нужд на 76% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 2,7 миллиарда кубометров.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

Согласно протоколу по газовому сотрудничеству, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.