ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. С точки зрения экономических последствий пандемии коронавируса, Китай оказался в более выигрышной позиции, по сравнению с другими странами, том числе и США, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

У КНР сейчас примерно три-четыре месяца "форы", которые помогут уменьшить отставание от крупнейшей экономики мира — США, и для этого сейчас есть объективные предпосылки. Хотя обогнать Соединенные Штаты — пока слишком амбициозная задача, добавляет собеседник агентства.

ТРИ-ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ФОРЫ

"На сегодняшний момент объективно Китай оказался в более выигрышной позиции, по сравнению с другими ведущими мировыми экономиками, в том числе США, в том, что касается восстановления от эпидемии коронавируса", — считает эксперт.

Шостак отметил, что Китай постепенно наращивает свое промышленное производство и, согласно разным сценариям, сможет выйти на рост от 2 до 4.5% по результатам этого года. В свою очередь, экономика США, вероятнее всего, окажется в полосе рецессии. Ввиду рухнувших цен на энергоносители и отсутствия внятной перспективы новой сделки ослаблен нефтегазовый сектор США.

"В настоящее время ВВП Китая составляет около 13 триллионов долларов против 21 триллиона долларов ВВП США, то есть экономика Китая — это примерно две трети экономики США. Однако Китай значительно отстаёт от многих развитых — и не только — стран по уровню ВВП на душу населения (GDP PPP): Китай — 9400 долларов в сравнении с 53 712 долларами (в США — ред.). Китайское руководство ставит во главу угла увеличение именно этого показателя", — объяснил Шостак.

Специалист добавил, что в этом свете "обогнать" Америку пока для очень амбициозная задача для Китая. Ведь речь идёт не только о наращивании промышленного производства. США — лидеры в области высоких технологий, медицинских услуг, в финансовом и банковском секторе, добыче полезных ископаемых. Они занимают уверенные позиции как в военно-промышленном комплексе, так и в производстве товаров и услуг для развлечений.

"Эта сильная отправная точка — у Китая имеется три-четыре месяца "форы". Это несомненно работает в его пользу", — говорит Шостак.

Он добавляет, что "уже сейчас Китай выгодно использует "победу" над коронавирусом для продвижения своих медицинских услуг, оборачивая свои провалы в успехи и укрепляя свой имидж в качестве партнёра, который всегда придет на помощь".

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Тем не менее, у такого рывка есть и объективные препятствия и барьеры. Эксперт напоминает, что сильно ослаблен сбыт и спрос на китайские товары. Из-за коронавируса мир сейчас потребляет потребляет гораздо меньше, чем до кризиса.

"Одного внутреннего потребления для нового рывка китайской экономике не достаточно, ей нужен экспорт. Кроме этого, Китаю предстоит ещё многое сделать чтобы развить такие высокотехнологичные отрасли, как аэрокосмическая, биотехническая, ядерные технологии и так далее", — говорит он.

Преимущество, полученное КНР, не гарантирует "обгон" экономики США, которая обладает несравненно большими финансовыми ресурсами, чего стоит только пакет помощи в 2 триллиона долларов, выделенных конгрессом. Кроме того, США доминируют во многих отраслях, где Китай ещё только наращивает перспективы.

"Скорее речь идёт об уменьшении отставания от экономики США, и для этого сейчас есть объективные предпосылки", — подвёл итог собеседник агентства.