МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Добыча нефти в 2020 году немного снизится в странах, не входящих в ОПЕК, из-за влияния коронавируса и низких цен на нефть, говорится в среднесрочном ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

"EIA предполагает, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, немного снизится в 2020 году из-за влияния COVID-19 и падения цен на нефть, которое началось в марте 2020 года. Наращивание производства в Норвегии и Бразилии будет более чем скорректировано сокращением в США, Индии и других странах, не входящих в ОПЕК", — пишет управление.

EIA прогнозирует падение объемов добычи нефти в Канаде в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки вместо ранее ожидавшегося роста. В Бразилии производство будет расти медленнее, чем предполагалось ранее. Азия, в том числе Китай и Индия, в ближайшие месяцы сократят производство на 250 миллионов баррелей в сутки, добавляется в докладе.

При этом управление ожидает небольшого роста добычи в 2021 году, в основном, в Бразилии и Канаде. Однако рост производства в Канаде прогнозируется на более низком уровне, чем ранее.

В своих расчетах по спросу, предложению и запасам на нефтяном рынке EIA учитывает сырую нефть, включая промысловый конденсат, заводской конденсат, биотопливо и прочие жидкие углеводороды.