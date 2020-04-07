МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной валюте до выборочного дефолта ("SD") с "ССС-", говорится в релизе агентства.

Долгосрочный суверенный рейтинг в национальной валюте также ухудшен до "SD" с "С". Агентство не дает прогноз по рейтингам "SD".

"Кризис COVID-19 усугубил и без того напряженную ситуацию с финансовыми потребностями и ресурсами Аргентины и привел к тому, что администрация президента страны Альберто Фернандеса изменила свои финансовые планы", — говорится релизе агентства.

Власти Аргентины 6 апреля отложили до 2021 года выплату процентов и амортизации (частей основного долга) по госдолгу из-за коронавируса. По данным издания La Nacion, речь идёт о сумме до 10 миллиардов долларов.

S&P может улучшить суверенный рейтинг Аргентины после завершения реструктуризации долга.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В Латинской Америке число заболевших превысило 35,3 тысячи человек, скончались 1332 пациента.