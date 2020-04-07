МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Росавиация рекомендовала аэропортам не сокращать режим работы без согласования с ведомством, такие попытки создания угрозы безопасности полетов необходимо пресекать, говорится в сообщении Росавиации.

"Отдельные операторы аэродромов принимают необоснованные решения о переходе на сокращенный режим работы на фоне снижения количества выполняемых рейсов, связанного с ограничениями по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции. Сокращенный режим работы также распространяется на работы наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и систем светосигнального оборудования. Более того, операторы делают заявления об отказе использования аэродрома в качестве запасного", — говорится в сообщении.

"На основании этого Росавиация рекомендовала аэропортам не предпринимать подобных действий без согласования с Росавиацией", — сказано в релизе.

"Всем руководителям территориальных органов Росавиации требуется установить жесткий контроль за регламентом работы подконтрольных операторов аэродромов и пресекать попытки создания дополнительных угроз безопасности полетов, связанных с необоснованным изменением регламента работы аэродрома. Все аэропорты проинформированы о соответствующих предложениях Росавиации", — отмечает ведомство.