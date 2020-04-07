МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Россияне, которые хотят вернуться домой из-за границы в связи с коронавирусом, но имеют билет иностранной авиакомпании, должны доплатить за вывозной рейс 200-400 евро, с билетом российской авиакомпании — перевозка бесплатна, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур.

"Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты", — добавляется в сообщении.