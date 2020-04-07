МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" использует единый тариф на все вывозные на фоне коронавируса в Россию рейсы, для каждого направления установлена единая стоимость, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

"Аэрофлот" использует единый тариф для пассажиров, которые возвращаются из-за рубежа в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Он действителен для всех специальных вывозных рейсов. Правила применения тарифа и нормы провоза багажа соответствуют тарифам группы "бюджет" и действуют в экономическом классе", — сказала Спивакова.

"Для каждого направления установлена единая стоимость. Она составляет около 400 евро для дальнемагистральных и 200 евро для среднемагистральных рейсов в одну сторону, включая таксы и сборы. Детям предоставляется скидка. Каждый пассажир имеет право на провоз одного места зарегистрированного багажа весом не более 23 кг и одного места ручной клади не более 10 кг", — добавила она.