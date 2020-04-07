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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Количество зарегистрировавшихся россиян, желающих вернуться на Родину на фоне пандемии коронавируса, составляет около 25,8 тысячи человек, на вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года, сообщается на сайте Минтранса РФ.

"На эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тысячи человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи РФ", — говорится в сообщении.

"Пассажиры, которые заявились на рейс и не пришли на него, должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок", — отмечает Минтранс.

В ведомстве напомнили, что график вывоза формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию, 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки.