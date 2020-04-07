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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.

В Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в РФ. Провел заседание министр транспорта Евгений Дитрих. В режиме видеоконференцсвязи в заседании принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Максут Шадаев назвал ряд пунктов, откуда в ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы. Это Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория", — говорится в сообщении.

"В свою очередь, Игорь Моргулов (заместитель министра иностранных дел РФ — ред.) отметил необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии", — отмечает Росавиация.

График вывозных рейсов, сформированный рабочей группой, будет передан в оперативный штаб правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции для его окончательного утверждения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 7497 в 81 регионе, всего скончались от болезни 58 человек.