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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Формирование вывозных рейсов из-за рубежа будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета", сообщается на сайте Минтранса РФ.

"Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета". Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Это позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19", — говорится в сообщении.

В Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в РФ. Провел заседание министр транспорта Евгений Дитрих.

"Участники заседания сошлись во мнении, что информация о том или ином планируемом вывозном рейсе должна доводится до главы региона, куда ожидается прилет за сутки до этого. Это необходимо для того, чтобы региональные власти оценили свои возможности для создания условий карантина и обсервации для прибывающих граждан", — отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 7497 в 81 регионе, всего скончались от болезни 58 человек.