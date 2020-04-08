МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Новые крупные российские банки с 8 апреля начали присоединяться к программе льготных кредитов на зарплату сотрудникам малого и микробизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса в стране.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу "зарплатных" кредитов для предпринимателей. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%.

Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ.

Сбербанк и ВТБ начали выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты зарплат в начале прошлой недели. Накануне первые такие кредиты выдал МСП-банк. Со среды к программе присоединились Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие". Также Минэкономразвития в настоящее время проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии, для участия в программе у банка должен быть кредитный рейтинг не ниже уровня "A-(RU)".

Кредит является целевым, поэтому выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов, пояснял в начале апреля зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Кредит будет выдаваться ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру, говорил он.

Воспользоваться данной программой смогут компании, работающие не менее одного года в сфере туристического и гостиничного бизнеса, культуры, спорта, организации досуговых мероприятий, конференций и выставок, общественного питания, бытовых услуг населению (например, салоны красоты или химчистки), дополнительного образования, а также компании в сфере авиа- и автоперевозок, аэропортовой деятельности.