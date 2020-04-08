КАИР, 8 апр /ПРАЙМ/. Валютные резервы Египта за март сократились на 5 миллиардов долларов из-за вливаний Центрального банка для поддержания местного рынка на фоне ситуации с коронавирусом, запасов хватит на восемь месяцев, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ЦБ.

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 1450 случаев коронавируса, погибли 94 человека.

Согласно сообщению банка, международные валютные резервы Египта к началу марта достигли впервые в истории страны рекордного уровня в 45 миллиардов долларов.

"В течение марта ЦБ использовал 5,4 миллиарда долларов из валютных резервов для удовлетворения спроса египетского рынка на иностранную валюту, компенсацию уменьшения иностранных инвестиций, обеспечения импорта стратегических товаров, а также выплаты обязательств по внешнему долгу Египта", — говорится в пресс-релизе. Таким образом, отмечает банк, к концу марта размер валютных резервов составлял около 40 миллиардов долларов.

"Несмотря на изменения в размерах резервов, они способны обеспечивать импорт в течение восьми месяцев, что превышает мировые показатели: в ряде стран резервов хватает на три месяца", — сообщил ЦБ.

ЦБ отметил, что валютные резервы обеспечили стабильность египетской экономики в свете крупнейшего кризиса в мире, связанного с коронавирусом, гарантировали продолжение работы на крупных проектах и сохранили рабочие места египтян. ЦБ подчеркнул, что стабильность экономики является подтверждением правильности проводимых в стране экономических реформ.

Египет с 2016 года реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места.