МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Накопленная подушка безопасности позволит российскими банками одобрять ипотечные каникулы пострадавшим от коронавируса, даже если власти примут решение увеличить порог по таким кредитам, но его нужно устанавливать в зависимости от стоимости жилья в регионе, говорят представители банков, опрошенных РИА Новости.

Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом в стране, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году.

Однако пока право требовать отсрочки есть только в случае, если сумма кредита не превышает определенного порога. Постановлением правительства РФ утверждены максимальные суммы кредитов для такого требования: по ипотеке — 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребкредитам — 250 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей. Экспертное сообщество обратило внимание, что установленного лимита по ипотеке недостаточно: в ряде регионов средняя величина кредита намного превышает его.

Во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ рассматривает возможность увеличения для некоторых регионов максимального размера ипотечного кредита, при котором заемщик может потребовать кредитных каникул в случае падения доходов.

БАНКИ ГОТОВЫ

Крупнейшие игроки будут оценивать каждую заявку на получение кредитных каникул в индивидуальном порядке, при этом большинство опрошенных банков подтвердило свою готовность к возможному увеличению лимита по ипотечным каникулам.

"Наша программа поддержки клиентов соответствует требованиям законодательства, в том числе и в части лимитов по ипотеке. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией и вносить дополнительные изменения в программу при необходимости. У банка достаточно ресурсов для того, чтобы выполнять как текущие, так и возможные новые требования", — сообщили в банке "Открытие".

В Промсвязьбанк за реструктуризацией ипотеки обратилось более 200 заемщиков, причем у 85% обратившихся сумма кредита превышает 1,5 миллиона рублей. В кредитной организации заявили, что готовы к пересмотру порогов.

"Мы полагаем, что текущие установленные пороги должны быть пересмотрены, особенно с учетом региональной специфики. Надо учитывать, что у каждого банка также есть специфика: разные клиентские сегменты, разное соотношение первичного и вторичного жилья в ипотечном портфеле. Все это влияет на средний чек. Поэтому банки должны индивидуально устанавливать пороги в соответствии со своим портфелем", — считают в кредитной организации.

Устанавливать максимальный уровень, который попадет под условия предоставления кредитных каникул, необходимо с учетом специфики региона, согласен зампред правления банка "Зенит" Дмитрий Юрин. Для банка кредитные каникулы – это возможность снизить риски дефолтов. "Учитывая социальную направленность программы, а также рекомендованные ЦБ подходы к резервированию, считаем целесообразным установить уровень, который будет покрывать размер выдачи ипотеки в субъектах РФ", — считает он. То есть, Юрин предлагает дифференцировать лимит в зависимости от региона.

Совкомбанк будет учитывать сложную экономическую ситуацию в стране и предложит своим клиентам индивидуальные условия по рефинансированию или реструктуризации кредитных обязательств. Аналогичной позиции придерживается Альфа-банк: кредитная организация будет в индивидуальном порядке рассматривать обращения на получение каникул сверх установленных лимитов.

В банке "Возрождение" считают, что порог, например, для Московского региона должен составлять не менее 5 миллионов рублей. "В текущих условиях под реструктуризацию подпадает лишь незначительная часть ипотечных кредитов, поскольку средний размер кредита по Москве и Московской области значительно превышает действующий порог. Для того, чтобы увеличить уровень поддержки заемщиков, необходимо повысить порог максимального размера ипотеки, подпадающей под реструктуризацию", — подчеркнула зампред правления банка Наталья Шабунина.

По подсчетам "Абсолют банка", средняя сумма ипотечного кредита по России составляет 2.5 миллиона рублей. Вместе с тем, по мнению кредитной организации, отдельной корректировки лимитов по ипотеке на фоне коронавируса не требуется, поскольку в прошлом году уже был принят закон, разрешающий заемщикам уходить на ипотечные каникулы, напомнили в банке.

Так, россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, еще с 31 июля прошлого года могли взять ипотечные каникулы, они предполагают шестимесячный льготный период, на который можно приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. На это время вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.