БРЮССЕЛЬ, 8 апр — Dow Jones. Министры финансов ЕС в среду утром приостановили переговоры относительно скоординированного ответа на спровоцированный вспышкой коронавируса экономический кризис, обнажив наличие внутри блока принципиальных разногласий по вопросу о распределении бремени нарастающих в условиях пандемии расходов.

После 16-часового обсуждения, продолжавшегося всю ночь, президент Еврогруппы Марио Сентено сообщил, что переговоры будут продолжены в четверг.

"Мы приблизились к согласию, но пока его не достигли", — написал от в Твиттере.

В марте лидеры ЕС поручили министрам финансов согласовать пакет антикризисных мер в течение двух недель. Этот срок истекает в четверг.

Министры надеялись договориться о комплексе мер, которые обеспечили бы экономике поддержку в размере 500 млрд евро.

В их числе — предоставление бизнесу дополнительной ликвидности, содействие правительствам региона в финансировании программ сохранения рабочих мест и открытие льготных кредитных линий для европейских правительств, испытывающих проблемы с доступом на финансовые рынки.

Источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что министры зашли в тупик при обсуждении двух ключевых вопросов.

Представители Италии требовали, чтобы их коллеги взяли на себя прямое обязательство рассмотреть вопрос о выпуске общих облигаций еврозоны в рамках антикризисных мер и на этапе восстановления после кризиса, что давно вызывает сопротивление Нидерландов, Германии и других стран.

Существуют опасения, что в отсутствие общих облигаций южные европейские страны, обладающие особенно хрупкими экономиками, еще больше погрязнут в долгах, создавая риск формирования внутри еврозоны двухуровневой экономики.

Министры также разошлись в позициях относительно условий доступа к льготным кредитным линиям, создаваемым в рамках Европейского стабилизационного механизма. Нидерланды входят в число стран, настаивающих на том, чтобы предоставление такой поддержки было обусловлено обязательствами относительно проведения среднесрочных экономических реформ.

В среду утром министр финансов Германии Олаф Шольц призвал Европу сплотиться и найти "хороший компромисс".

Министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра ответил, что его страна против выпуска общих облигаций и считает, что доступ к кредитным линиям должен быть связан с реформированием экономики.

"Это, в первую очередь, — кризис здравоохранения, — написал он позднее в Твиттере. – Очень важно, чтобы Европа выделила на это дополнительные средства".

— Автор Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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