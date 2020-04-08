МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Миллиарды долларов теряет Запад из-за введенных им санкций в отношении России. Грядущий мировой экономический кризис заставляет Европу отказываться от идеологических догм в пользу прагматичных интересов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые с 2014 года инвестирует в российскую компанию — онлайн-турагенство Travelata. В 2014 году ЕБРР и инвестиционный фонд MCI Management совместно вложили в проект онлайн-турагентства Travelata 7 млн долларов. Это была одна из последних сделок банка в России перед "заморозкой" на фоне украинского конфликта.

В ЕБРР отмечают, что решение дать деньги российской компании не связано с изменением политической обстановки, а с поддержкой компаний на фоне пандемии коронавируса. "Это часть работы ЕБРР, которая призвана помощь существующим клиентам преодолеть кризис", — сообщил представитель банка Антон Усов.

Тем не менее, российские экономисты и политологи считают, что эта "экстренная инвестиция" ЕБРР может стать первым шагом в широкомасштабном смягчении антироссийских санкций. Мир вступает в период затяжной экономической депрессии на фоне распространения нового коронавируса, и взаимовыгодное экономическое сотрудничество становится важнее политических игр.

"Когда будет более-менее очевидно, что пик пандемии пройден, тогда внимание и политиков, и общества будет привлечено к проблемам послекоронавирусного мира, - отмечает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. — Начнутся дискуссии о развитии, о санкциях в том числе. Есть шанс, что где-то в сентябре, если удастся встретиться лидерам ведущих стран, в рамках общего решения по поводу создания нового плана развития мира, выхода из экономического кризиса будет рассмотрен и вопрос санкций. Шансы на то, что они будут сильно сокращены, изменены, достаточно высоки. Будет необходимо восстанавливать мир, разрабатывать какие-то общие планы действий. Санкции здесь будут совершенно излишним препятствием».

ПОЛИТИКА ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ

Россия, со своей стороны, уже заявила о готовности начать диалог с Западом об отмене санкций. На виртуальном заседании лидеров G-20 26 марта президент России Владимир Путин поднял тему об отмене санкции и предложил вариант солидарного моратория относительно некоторого вида ограничений. Так, Путин заявил, что ограничения в отношении товаров первой необходимости необходимо снять со всех стран, а также убрать запреты на финансовые транзакции для закупок.

Сегодня против санкций выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Как наши деды плечом к плечу защищали наши ценности и боролись за мир для будущих поколений, так же наши страны сейчас должны продемонстрировать единство и лидерство, чтобы выиграть войну с коронавирусом", — написал Медведев в колонке ТАСС.

"Необходимы совершенно иные, очищенные от санкций отношения, которые позволят справиться с опасной угрозой тяжелейшего экономического кризиса. Десять лет назад Россия и США доказали, что умеют преодолевать разногласия и договариваться — не только ради своих народов, но и ради всего человечества. Сегодня это умение слышать друг друга особенно актуально", — отметил Медведев.

Напомним, что 24 марта к лидерам стран "Большой двадцатки" обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условия. По его словам, сейчас мир вступил в период "солидарности, а не изоляции".

В США признали неудобство санкций в текущей ситуации, но отменять их не собираются. В Старом свете единой позиции по поводу отмены санкций пока нет. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"На фоне того, что европейское и атлантическое единство в ходе пандемии не очень эффективно себя проявило, ряд стран может перейти к более самостоятельному выстраиванию отношений с Россией. Только не надо обольщаться и ожидать, что это будет каким-то проявлением благодарности России за помощь. Как мы помним, холодная война началась вскоре после того, как СССР освободил Европу от фашизма. Просто сами реалии посткризисного мира заставят больше внимания уделять экономической целессообразности, а не внутриполитическим играм, в которых разыгрывается карта обуздания России", — говорит генеральный директор New Riga Finance Club Василий Коновалов.

ЕВРОПА БЛИЖЕ

По словам Быстрицкого, первыми на пересмотр режима рестрикций, в том числе в отношении России, могут пойти страны ЕС: "Европа всегда была склонна к большей рациональности во внешней политике и проведении своей экономической деятельности. Теоретически нельзя исключать и США, но я бы поставил больше на Европу", — отмечает политолог.

"Если бы европейцы сняли санкции сейчас, в подходящий момент "по гуманитарным причинам", то вышли бы из этого проигранного конфликта без потери лица", — говорит доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.

О готовности к переговором по отмене санкций уже заявляют в Италии и Германии. Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил три дня назад глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.

"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — подчеркнул юрист. По его подсчетам, с 2014 года страна теряет около 3 млрд долларов в год.

О необходимости отмены санкций недавно говорил и член международного комитета Бундестага, депутат от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Вальдемар Гердт. По его мнению, пандемия коронавируса ударит не только по немецкой, но и по европейской экономике. Поэтому восстановление товарооборота с РФ будет полезным и своевременным для экономик ФРГ и ЕС. Депутат подчеркнул, что поднимет вопрос о снятии антироссийских санкций на следующем заседании международного комитета.

Инициативу Гердта поддержал представитель партии «Левые» Александр Ной. По его словам, санкции против России неэффективны — особенно сейчас.

Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики подсчитали: санкции, введенные против России странами Запада, сокращают объем торговли на 4 млрд долларов в месяц, при этом почти половина потерь приходится на те страны, которые эти санкции ввели. 45% из ежемесячно теряемых 4 млрд долларов (то есть 1,8 млрд долларов в месяц) недополучают страны, которые ввели санкции против России, а оставшиеся 55% (2,2 млрд долларов) — сама Россия. При этом 92% всех потерь стран-организаторов антироссийских санкций приходится на государства Европейского союза, в том числе 38% (667 млн долларов) — на Германию.

Напомним, Европейский союз ввёл санкционный режим в отношении России весной — летом 2014 года. Ограничительные меры действуют по трём независимым направлениям: секторальные (продлены до 31 июля 2020 года) и персональные (действуют до 15 марта 2020 года), а также рестрикции против Крыма и Севастополя (пролонгированы до 23 июня 2020 года). В качестве ответной меры Москва ввела продовольственное эмбарго, срок действия которого истекает 31 декабря 2020 года.