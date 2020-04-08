МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 31 марта по 6 апреля ускорилась до 0,3%, с начала года потребительские цены выросли на 1,6%, сообщает Росстат.

На прошлой неделе — с 24 по 30 марта — инфляция составляла 0,2%. Неделей ранее рост цен составил 0,3%, до этого в последний раз такое значение фиксировалось в декабре 2018 года. Также за период с 1 по 9 января 2019 года Росстат фиксировал инфляцию в 0,5%.

"За период с 31 марта по 6 апреля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3, с начала апреля – 100,3%, с начала года – 101,6% ", — говорится в сообщении.

Росстат с апреля расширил с прежних 64 позиций до 100 перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен. Все 36 новых товарных позиций, включенных в еженедельное обследование, Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме. "Наличие базы данных с долгосрочным временным интервалом наблюдения обеспечивает корректность и сравнимость ранее публикуемых данных", — поясняет ведомство.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в апреле на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, 2,6-2,7% — в годовом.