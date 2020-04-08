МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Работу системообразующих предприятий в условиях коронавируса останавливать нельзя, это может привести к разрушительным последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", — сказал Путин в ходе видеосовещания с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.

Путин заявил также, что нужно создать условия, чтобы все компании возвращались к нормальному графику работы. "Сейчас нужно создать все условия, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию", — сказал он.

Президент добавил, что должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. "Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями, он могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", — сказал президент.

Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как это был сделано для микробизнеса.

"В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий", — говорится в стенограмме речи Путина.

Президент поручил правительству и Центробанку за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.

"Поручаю правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников", — заявил Путин.

Президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чтобы она стала доступной для большего числа людей. "В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей", — сказал Путин на совещании с главами регионов.

Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Постановлением правительства РФ утверждены максимальные суммы кредитов для такого требования: по ипотеке — 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребкредитам — 250 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей.

Задолженность малого и среднего бизнеса должна быть реструктуризирована и гаситься по частям, заявил президент. "Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса", — сказал Путин.

Поэтому такая задолженность будет реструктуризирована, отметил президент.

"Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки", — сказал Путин.