МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).

"Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире", — говорится в сообщении.

Мировая торговля сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2021 году, если пандемию COVID-19 смогут взять под контроль в ближайшее время, добавил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.

"Наши экономисты полагают, что если пандемия будет взята под контроль относительно скоро и будет внедрена правильная линия поведения, торговля и мощности могут вернуться на почти докризисную траекторию уже в 2021 году. Даже несмотря на то, каким крутым было изначальное падение", — сказал он.

Однако в ВТО рассматривают и другие сценарии, при которых мировая торговля останется ниже докризисного уровня.