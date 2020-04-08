МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в связи с принимаемыми мерами из-за ситуации вокруг коронавируса может достигнуть 3,5 триллиона долларов, или 16% от ВВП, что может стать самой высокой долей со времен Второй мировой войны, считают аналитики агентства Блумберг.

"Мы ожидаем, что снижение налогов и уже объявленные меры по расходам приведут к дефициту бюджета выше 2,4 триллиона долларов в текущем году; будущие меры, возможно, приведут к росту показателя до 3,5 триллиона долларов, или 16% от ВВП, это самая крупная доля от экономики с 1945 года", — сообщает агентство в своем релизе.

Госдолг к ВВП может составить около 90% по сравнению с 79% в 2019 фискальном году, вместе с этим аналитики отмечают значительную долю неопределенности для оценки из-за карантинных мер и их влияния на доходы и расходы.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что ожидает рост дефицит федерального бюджета США почти до 15% к ВВП в 2020 году против показателя в 4,6% в 2019 году. В 2021 году агентство ожидает, что дефицит бюджета составит 10,5%, а потом снизится до 7% к 2030 году. Агентство также ожидает, что госдолг страны увеличится к ВВП до 93% в 2020 году и 120% — к 2030 году.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

Ранее на фоне экономического спада администрация США выделила более двух триллионов долларов на поддержку разных сфер экономики. В частности, на нужды малого бизнеса было предусмотрено 350 миллиардов долларов.