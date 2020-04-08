МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Истощенность" мировой экономики мерами, принимаемыми в ответ на распространение нового коронавируса, может способствовать возникновению второй волны эпидемии — к концу года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Рассматривая текущую ситуацию в мире с точки зрения межстранового анализа, аналитики ЦБ полагают, что при прочих равных условиях потенциально негативное влияние коронавируса может смягчаться прежде всего степенью готовности к борьбе с эпидемией.

"Вместе с тем нельзя исключать второй волны вспышки эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний. Помимо прочего, этому может способствовать "истощенность" экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса", — также сказано в материалах.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.