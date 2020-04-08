МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Гохран приобретает у "Алросы" 5 крупных необработанных алмазов за 350 миллионов рублей, вопрос о дополнительных мерах поддержки компании будет решаться после оценки ее финансово-экономического состояния во втором квартале 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.

"Для поддержки АК "Алроса" в 2019 году Госфондом России приобретены три необработанных природных алмаза массой свыше 50 карат на сумму 132 миллиона рублей. В настоящее время Гохраном России осуществляется приобретение в Госфонд пяти необработанных природных алмазов массой 50 карат и более на общую сумму около 350 миллионов рублей", — сообщили в министерстве.

В Минфине также отметили, что, согласно распоряжению правительства РФ, во втором квартале текущего года будет проведён мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций, в том числе Группы "Алроса".

"По итогам проведения стресс-тестирования Минфин России рассмотрит вопрос о применении дополнительных антикризисных мер в отношении компании", — сообщила пресс-служба.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что Минфин обсуждает вопрос поддержки "Алросы" через выкуп части алмазов в Гохран. Однако пока никаких расчетов не было, сумма возможной покупки не определена.

Основными акционерами "Алросы" являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.