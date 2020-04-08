МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, вынесенное в пользу России, в срок до 15 сентября 2020 года, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

"В среду, 8 апреля 2020 года арбитр, назначенный Гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минэкономразвития напомнила, что в 2015 году Россия инициировала спор в отношении антидемпинговых пошлин Украины на российский нитрат аммония, рассчитанных с применением методики "энергокорректировок". В результате третейская группа установила, что украинские меры нарушают нормы ВТО. Апелляционный орган согласился с этим и окончательно закрепил победу России.

"ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи, а также обязала исключить ОАО "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.

Украина должна была либо незамедлительно устранить допущенные нарушения, либо договориться с Россией о так называемом "разумном периоде времени" для исполнения решения Органа по разрешению споров ВТО и незамедлительно приступить к устранению нарушений. Поскольку достичь такого соглашения с Украиной не удалось, Россия была вынуждена обратиться в арбитраж ВТО", — поясняется в сообщении.