8 апр — Dow Jones. Эпидемия коронавируса вызовет этой весной глубокий экономический спад, сокращение 14,4 млн рабочих мест и скачок безработицы. При этом восстановление экономики начнется во второй половине года. На это указывает прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal.

Экономисты компаний и университетов, опрошенные в этом месяце, в среднем ожидают, что безработица в июне составит 13%, а в декабре она все еще будет составлять 10%. В марте безработица находилась на уровне 4,4%.

В отличие от февраля 2020 года экономисты ожидают, что в целом работодатели сократят 14,4 млн рабочих мест, при этом почти одна треть экономистов ожидают, что в мае этого года рынок труда достигнет своей низшей точки.

Экономисты ожидают, что во 2-м квартале валовой внутренний продукт сократится на 25% годовых. Это резкое понижение по сравнению с мартовским опросом, когда они ожидали сокращения ВВП всего на 0,1%.

"Это самый худший внутренний шок на памяти нынешнего поколения, и это похоже на метеор, упавший на землю, и теперь мы должны вернуть его на свою орбиту", — говорит Дайэн Суонк, экономист Grant Thornton.

Тем не менее, почти 85% экономистов ожидают, что восстановление экономики начнется во второй половине года. Оно прогнозируют рост ВВП на 6,2% и 6,6% годовых в 3-м и 4-м кварталах соответственно.

За год в целом, начиная с 4-го квартала 2019 года и до 4-го квартала 2020 года, ВВП сократится на 4,9%. Еще в прошлом месяце экономисты ожидали рост ВВП на 1,2%. В 2019 году рост ВВП составил 2,3%. Ожидается, что в 2021 году рост ВВП достигнет 5,1%.

Мнения экономистов почти поровну разделились в отношении того, какую форму примет восстановление: форму буквы U с удлиненным дном или форму буквы V с резким спадом и резком восстановлением. По их словам, форма восстановления зависит от того, когда завершатся меры социального десантирования и будет ли остановлено распространение эпидемии нового коронавируса.

"Не может остановиться 20% экономики, и мы ожидаем быстрого восстановления", — говорят Мэтью Финап и Дэн Хэмилтон, экономисты Калифорнийского лютеранского университета. Они оказались среди 45,1% респондентов, ожидающих восстановления в виде буквы U.

Экономисты ожидают, что в результате этого спада ФРС будет удерживать процентные ставки около нулевого уровня, по крайней мере, до конца следующего года. Согласно среднему прогнозу, ключевая ставка по федеральным фондам в декабре 2021 года будет повышена на четверть процентного пункта.

Согласно опросу, 100% экономистов ожидают, что коронавирус будет существенным сдерживающим фактором для роста экономики в 2020 году, вычтя более 0,5 процентного пункта из роста ВВП по сравнению с 4-м кварталом предыдущего роста. Согласно мартовскому опросу такого результата ожидали 75% экономистов.

"Экономика будет сдерживаться, по крайней мере, в этом году, — говорит Сунг Вон Сон, экономист университета Лойола Мэримаунт. – Не будет времени на повышение ставок".

Ожидается, что доходы компаний в этом году резко упадут, так как бизнес испытывает трудности в связи с падением спроса. Экономисты ожидают, что доходы компаний из S&P 500 во 2-м квартале упадут на 36% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. За год в целом они ожидают падения на 19%.

Единственное, чего не ожидают экономисты – это дальнейшего резкого падения финансовых рынков. Они считают, что индекс Dow Jones Industrial Average, который во вторник закрылся по 22 653,86, завершит год на уровне 24 700, а в следующем году достигнет 27 400.

Опрос, в котором приняли участие 57 экономистов, был проведен 3-7 апреля, хотя не все из них ответили на все вопросы.

— Авторы Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; Anthony DeBarros, anthony.debarros@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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