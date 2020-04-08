МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отмене с 1 января 2021 года в рамках "регуляторной гильотины" ряда нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих требования в сфере техрегулирования. Постановление опубликовано на сайте правительства.

"В соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации механизма "регуляторной гильотины" подписанным постановлением с 1 января 2021 года отменяются 69 актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере технического регулирования, включая 27 документов системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте", — говорится в сообщении кабмина.

Документы были приняты с 1994 по 2011 год.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.