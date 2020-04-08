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МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Кабмин РФ поддержал идею ввести льготы на региональные и местные налоги и отсрочить платежи по ним, сказал РИА Новости глава комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко по итогам совещания ЛДПР с кабмином.

"Среди прочего, комитет по экономической политике и наш комитет по федеративному устройству предлагали распространить льготы на отдельные виды региональных и местных налогов и отсрочки платежей по ним на субъектово-муниципальном уровне, в целом эта инициатива получила поддержку правительства", — сказал Диденко.

Депутат уточнил, что речь идёт о всех видах налогов, которые зачисляются в бюджет субъектов РФ, в том числе транспортном и налоге на прибыль организаций. Решение о введении льготы будут принимать региональные и муниципальные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

"Все рекомендации, которые были в отношении федеральных платежей, они отсрочили на три-шесть месяцев, до конца года. То есть, аналогичные периоды должны быть предусмотрены, видимо, и субъектами, с учетом того, что это региональные муниципальные полномочия и каждый, конечно, должен соизмеряться принимаемые меры с масштабом той угрозы, которые в каждом муниципалитете есть", — сказал Диденко, отвечая на вопрос агентства, на какой срок могут быть отложены платежи.