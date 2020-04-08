МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Совокупный ВВП стран еврозоны в 2020 году может показать снижение на 2,2%, следует из релиза международного рейтингового агентства Moody's Investors Service (Moody's), ранее аналитики агентства ожидали рост экономики региона в текущем году.

"Быстрое распространение коронавируса приведет к рецессии еврозоны в этом году, риски высоки из-за значительной доли неопределенности вокруг продолжительности и масштаба вспышки… Moody's сейчас прогнозирует, что экономика еврозоны в целом снизится на 2,2% в текущем году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом роста на 1,2%", — сообщило агентство в своем релизе.

Аналитики Moody's отмечают, что основной удар придется на второй квартал 2020 года, а улучшение ситуации будет отмечено во втором полугодии. Фискальные и монетарные меры помогут предотвратить перерастание краткосрочного шока в продолжительный стресс, говорится в релизе.

Агентство отмечает, что если в ближайшие месяцы не удастся сдержать вирус, а период значительных экономических затруднений окажется более длительным, то это может негативно повлиять на кредитные профили некоторых государств, особенно тех, у кого на момент начала кризиса уже были значительные задолженности.

Согласно данным доклада агентства, экономика Германии может сократится на 3% в текущем году, Италии — на 2,7%, Франции — на 1,4%, Испании — на 1,8%. При этом в 2021 году агентство ожидает рост ВВП еврозоны на 2%, Германии — на 2,5%, Франции — на 1,8%, Италии — на 2,1%, Испании — на 2,5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.