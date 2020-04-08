МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают сохранение ключевой ставки на уровне 0-0,25%, пока не будет уверенности, что период кризиса пройден, следует из протокола мартовского заседания.

ФРС США в марте дважды снизила ключевую ставку: сперва 3 марта, до 1-1,25% с 1,5-1,75%, а затем в ночь на 16 марта, до 0-0,25%. Оба решения по ставке в марте были неожиданными, а очередная встреча, запланированная на 17-18 марта, была в итоге отменена.

Как отмечается в протоколе, комитет ожидает сохранения ставки в указанном диапазоне, пока не будет уверен, что экономика справилась с последствиями недавних событий и находится на пути достижения максимальной занятости и целей по ценовой стабильности.

"Вспышка коронавируса негативно сказалась на экономической активности во многих странах, включая Соединенные Штаты, к моменту встречи 15 марта", — говорится в документе. Регулятор отмечает усиление волатильности в период между внеплановыми встречами в марте, когда было зафиксировано падение цен на нефть и снижение фондовых рынков США. По доступным на тот момент экономическим данным, экономика США вступила в этот период с сильными показателями, отмечает регулятор.

Все участники встречи отметили, что краткосрочный экономический прогноз США значительно ухудшился в последние недели. В предстоящем квартале участники ожидали снижения экономической активности при значительной неопределенности по срокам кризиса. Члены комитета отметили также риски для рынка труда и возможности достижения инфляции целевого уровня в 2%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,35 миллионов случаев заражения, скончались более 79 тысяч человек. Число случаев заражения новым типом коронавируса в США превысило отметку в 400 тысяч.