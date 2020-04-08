МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что считает НДС более справедливым налогом по сравнению с остальными, поскольку России удалось ликвидировать связанные с его уплатой схемы, поэтому не стоит заменять его налогом с продаж.

"Это очень важно, что если вы администрируете именно добавленную стоимость — внимание, то, что вы добавили, то есть то, что вы приумножили своим трудом, обработкой товара или чем-то еще — именно это облагается. Так вот здесь все отмечают, что он более справедлив, чем другие налоги", — заявил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Лидер фракции Владимир Жириновский предложил заменить НДС налогом с продаж. "Налог на добавленную стоимость не стимулирует развития экономики, он практически тормозит её", — сказал Жириновский. По его словам, в частности, рыбаки отказываются ввозить рыбу в российские порты, поскольку должны платить НДС до того, как продадут ее.

"Вы правы были бы в том, что если бы налог на добавленную стоимость плохо администрировался — плохо, потому что из него делали схемы, очень много схем было раньше, карусельные схемы — тогда да, можно было бы его в этом смысле сравнивать с налогом с продаж", — ответил Мишустин.

"Но дело в том, что Россия добилась очень серьезных успехов, признанных всем миром, в том, что называется эффективное налоговое администрирование налога на добавленную стоимость. Все цепочки НДС этом смысле в РФ прозрачны. У нас самый низкий налоговый разрыв по налогу на добавленную стоимость", — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что в европейских странах, например, до сих пор существуют эти проблемы, есть вопросы с коррупционными схемами при возврате НДС.